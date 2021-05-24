رئيس وزراء فلسطين: قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية وبرنامج لإعادة الإعمار

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي.



وقال أشتيه، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية المنعقدة صباح اليوم الاثنين، إن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية، وبرنامج لإعادة الإعمار، وبرامج تنموية بعد الدمار الذي لحق في كل القطاعات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما.. داعيا إلى ضرورة أن ترفع إسرائيل حصارها عن القطاع، لتسير عملية الإعمار بيسر، وبحاجة إلى أفق سياسي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى، مثمنا الروح الوطنية ووحدة الموقف الذي تجسد في الميدان، رفضا للعدوان.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية شدد اشتيه على ضرورة الاستمرار بهذا النهج، الذي لم يرق للاحتلال، ويسعى إلى ضرب هذه الروح، من خلال بث الفتن، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى لا يزال مستمرا، وما يتعرض له حي الشيخ جراح من اعتداءات متواصلة، ومؤكدا أن مدينة القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب، ونحوها تتجه أفئدة العرب.