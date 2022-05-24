 روسيا: التعاون الاقتصادي مع الصين سيكتسب زخما قريبا على خلفية اتخاذ الغرب موقف الديكتاتور - بوابة الشروق
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روسيا: التعاون الاقتصادي مع الصين سيكتسب زخما قريبا على خلفية اتخاذ الغرب موقف الديكتاتور

علم روسيا والصين
علم روسيا والصين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 6:08 ص

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكتسب زخمًا قريبًا، وذلك على خلفية اتخاذ الغرب "موقف الديكتاتور".
وأضاف لافروف، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين: "الآن بعد أن اتخذ الغرب موقف الديكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر -خلافا للدخل المباشر لميزانية الدولة- يمنحنا الفرصة لتنفيذ خطط لنهوض الشرق الأقصى وشرق سيبيريا".
وتابع وزير الخارجية الروسي أن "عدد المشاريع مع الصين يتطور، وهذه فرصة لنا لتحقيق إمكاناتنا في مجال التقنيات العالية، بما في ذلك الطاقة النووية، وأيضا في عدد من المجالات الأخرى".

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