أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن متطرفين أوكرانيين لغموا جسورا تصل بين ضفتي نهري سيم وليوبكا في منطقة سومي لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات على البنية التحتية المدنية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "ان النازيين الأوكرانيين الجدد قاموا بتلغيم جسور على نهري سيم وليوبكا في بوتيفل بمنطقة سومي، والتي يخططون لتفجيرها واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مفترضة على البنية التحتية المدنية الحيوية، وفقا لسيناريو تم وضعه".

وشدد الجنرال الروسى على أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الأوكرانية الكامل لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي .. موضحًا أن كل هذا يحدث بموافقة ضمنية من الغرب، والذي لا يزال يغض الطرف عن جرائم الحرب العديدة التي يرتكبها نظام كييف.

وأكد ميزينتسيف على حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تعاملت القوات المسلحة الروسية مع السكان المحليين بشكل إنساني ولم تضرب البنى التحتية المدنية لأوكرانيا، على عكس الجماعات المسلحة الأوكرانية.