لجنة العفو الرئاسي: بصدد الإعلان عن قائمة جديدة تضم غارمين خلال أيام قليلة

علق طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، على اتهام اللجنة بالتأخر عن إعلان قائمة الإفراج الأخيرة، قائلا إن العمل مازال قائمًا على إعداد القوائم وإرسالها مباشرة إلى مؤسسات الرئاسة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن عمل لجنة العفو له أكثر من خطوة ويتم وفق إجراءات متتابعة تبدأ بتطبيق المعايير التي وضعتها اللجنة، ثم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لإصدارها وفق إجراءات قانونية محددة، متابعًا: «نحن بصدد قائمة جديدة خلال أيام قليلة تحتوي على المفرج عنهم من الغارمين والغارمات لأول مرة».

وأكد أن اللجنة تسعى إلى وجود عدد كبير في هذه القائمة من الغارمين والغارمات، مضيفًا أن اللجنة تمارس قدر كبير من الدقة في إعلان الأعداد المفرج عنها.

وفيما يتعلق بيحيى حسين عبدالهادي، ذكر أن البيان الذي أصدرته اللجنة خرج بعد التواصل مع رئاسة الجمهورية للحديث حول إمكانية إعمال الصلاحيات الدستورية الخاصة بالرئيس للعفو عنه، موضحًا أن اللجنة تلقت رفضًا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.