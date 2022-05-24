أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية عزمها إطلاق خدمة عالية السرعة بين باريس وبرلين العام المقبل مع شركة دويتشه بان الألمانية تلبية لرغبة الركاب بالقيام برحلات قطار أطول.

وقال رئيس شركة السكك الحديدية الفرنسية، جان بيير فاراندو، إننا نأمل في البدء في تقديم رحلة واحدة يوميًا بين العاصمتين الفرنسية والألمانية في ديسمبر 2023 -وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأضاف مسؤولو الشركة أنهم قبل عدة سنوات، لم يعتقدوا أن المسافرين سيكونون مستعدين للقيام برحلة بالقطار تصل إلى سبع ساعات، لكن ذلك يتغير. وقال فاراندو: "سننتهز مع زملائنا الألمان الفرصة ونطلق هذا القطار".

وتقدم الشركتان الفرنسية والألمانية خدمات قطارات عالية السرعة بين باريس وفرانكفورت، ولكن في الوقت الحالي تحتاج إلى تغيير القطار للوصول إلى برلين.

وأشارت الجارديان إلى أنه ينتج عن السفر بالسكك الحديدية عالية السرعة انبعاثات أقل بكثير من النقل الجوي.

ويقوم مشغلو السكك الحديدية أيضًا بإحياء القطارات الليلية لجذب المسافرين الذين يسعون إلى تقليل بصمة الكربون في سفرهم لمسافات طويلة. ومن المتوقع أيضًا استئناف الخدمة الليلية بين باريس وبرلين العام المقبل.