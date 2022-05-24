كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن أحد أسباب رحيله عن تدريب الفراعنة، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يرغب في تواجده.

وقال كيروش، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحياة": «جمال علام ومجلس الإدارة لم يحترمونني وجهازي الفني، ولم يحترموا عملنا والتزامنا، لذلك لا أعتقد أنه من الضروري قول أي شيء اخر»

وشدد: «مسؤولو الاتحاد لم يريدوا كيروش كمدرب للمنتخب المصري، هذا الأمر بكل بساطة، لكن لماذا؟! هذا الأمر عليهم توضيحه ولست أنا».

وأوضح: «اسألوا وائل جمعة، ضياء السيد، محمد شوقي، عصام الحضري، وليد العطار، كل هؤلاء يعلمون ما حدث»

وأتم: «النتائج وأداء اللاعبين يتحدثون عن عملي مع المنتخب، والجماهير بشكل عام أبدت سعادتها وفخرها بالفريق»