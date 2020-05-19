الكنيسة الأرثوذكسية الصربية تعترف باستقلال مقدونيا الشمالية

تعتزم الكنيسة الأرثوذكسية الصربية الاعتراف باستقلال نظيرتها في مقدونيا الشمالية، حسبما أعلن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بورفيريا، اليوم الثلاثاء، في قداس مشترك في سكوبي مع رئيس الأساقفة في مقدونيا الشمالية ستيفان.

وقال البطريرك بورفيريا، أمام تصفيق حار استمر طويلا من جانب تجمع المصلين في كاتدرائية سانت كليمنت بمدينة أوهريد، وفقا لتقارير إعلامية: "تبارك كنيستنا استقلالكم وتوافق عليه وتقبله وتعترف به".

وظلت مقدونيا الشمالية تابعة للبطريركية الأرثوذكسية الصربية لمدة طويلة، وانفصلت الكنيسة المقدونية عن الصربية في 1967 بما يتماشى مع سياسة يوغوسلافيا آنذاك في عهد الرئيس جوزيف بروز تيتو.

ولم يعترف المجتمع الأرثوذكسي العالمي بالانقسام.