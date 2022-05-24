غدا تقديم الطعون على المرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات العمالية

يبدأ غدا الأربعاء، تقديم الطعون على المرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات العمالية.

وتنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء من إعلان أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ - استكمالاً للمرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه سوف يتم البت في الطعون بعد غد الخميس، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وأكد سعفان أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بتظلم على الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي.

وأكد أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.