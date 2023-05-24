الشرطة الأسترالية تضبط 300 كيلوجرام من الميثامفيتامين مخبأة في آلات صلب

قالت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء إن الشرطة ضبطت أكثر من 300 كيلوجرام من الميثامفيتامين مخبأة في آلات صلب التي وصلت إلى سيدني قادمة من المكسيك.

وتم العثور على المخدر مقسما في 79 كتلة على شكل دائرة مخزنة داخل حوضين مبطنين بالرصاص داخل مكبس هيدروليكي فولاذي وصل إلى سيدني على متن سفينة في 18 أبريل ، حسبما ذكرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقوة الحدود الأسترالية في بيان مشترك.

وتقدر القيمة السوقية للميثامفيتامين بأكثر من 273 مليون دولار أسترالي (180 مليون دولار أمريكي)، وفقا للشرطة.

وتسعى الشرطة الاتحادية الآن للحصول على معلومات لتحديد أفراد العصابة التي تقف وراء عملية الاستيراد.