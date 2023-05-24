الدوري الإسباني يصدر عقوبات قاسية للمعتدين على فينيسيوس

أصدرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني «الليجا»، مجموعة من القرارات بعد الأحداث التي شهدتها مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة.

وتعرض فينيسيوس إلى هتافات عنصرية من جماهير فالنسيا خلال المباراة، ليشتبك النجم البرازيلي مع أحد اللاعبين وانتهى الأمر بطرده من المباراة، التي خسرها ريال مدريد بهدف نظيف.

وقررت اللجنة إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها النجم البرازيلي فينيسوس جونيور، خلال مواجهة فريقه وفالنسيا.

وقالت لجنة المسابقات بالدوري الإسباني في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: «قررت اللجنة مُعاقبة نادي فالنسيا بالإغلاق الجزئي لملعب ميستايا لخمس مباريات، وتحديداً مدرج ماريو كيمبس الجنوبي، عقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد».

وأضاف البيان: «ثُبّت ما قاله الحكم في تقريره بعد المباراة، كانت هناك صيحات عنصرية على فينيسيوس لاعب ريال مدريد، خلال المباراة المذكورة أعلاه، مما أدى إلى تغيير المسار الطبيعي للمباراة واعتبار المخالفات التي حصلت خطيرة للغاية».

وتابع البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبة اقتصادية قدرها 45000 يورو على فالنسيا».

وأتم: «يمكن تقديم استئناف خلال عشرة أيام عمل أمام لجنة الاستئناف».