تقرير: سموتيريتش غادر اجتماع الكابينت جراء خلاف مع جالانت

غادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، جراء خلافات مع وزير الجيش يوآف جالانت، بسبب تأخيره في صرف ميزانية لشراء طائرات حربية من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن سموتريتش، تعرض لهجوم عنيف من جالانت، بسبب تأخيره صرف ميزانية لشراء طائرات مقاتلة، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

واشترط سموتريتش، الموافقة على ميزانية شراء الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة، تشكيل لجنة مراجعة ميزانية الدفاع، بحسب الصحيفة ذاتها.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنّ جالانت، اتهم سموتريتش، بالابتزاز على حساب أمن إسرائيل، ما دفع الأخير إلى مغادرة الاجتماع بعد احتدام النقاش.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله خلال الاجتماع: "أنتم تنصبون لي كمينا في كل مرة، وتقولون إنني أتخلى عن أمن إسرائيل، وتجعلونني مذنبا بينما وزارة الدفاع لا توافق على لجنة مراجعة ميزانية الدفاع"