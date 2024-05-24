 حزب حماة الوطن يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن وقف القتال في رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن يرحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن وقف القتال في رفح

علي كمال
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 8:09 م

أعلن حزب حماة الوطن، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، في شأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الإدعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

وشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ودعا حماة الوطن، إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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