الأمم المتحدة: هناك إمدادات تكفي 10 أيام فقط بالمستشفى الوحيد الذي يعمل في الفاشر

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان يوم الخميس، إن هناك إمدادات تكفي 10 أيام فقط بالمستشفى الوحيد الذي يعمل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأضاف المكتب في بيان أن أكثر من 12 شاحنة تحمل مساعدات لأكثر من 100 ألف شخص تحاول الوصول للفاشر منذ أكثر من شهر.

ويقول البيان إن الوضع الإنساني لما يقدر بنحو 800 ألف مدني في الفاشر والمناطق المحيطة قد تدهور بها بعد اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 10 مايو الجاري.

وأشار البيان إلى أنه، ومنذ 20 مايو، نزح ما لا يقل عن 1250 شخصا وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، وأضاف أنه وفقا لجهات صحية أصيب في الفاشر ما لا يقل عن 700 مدني وقُتل 85 شخصاً خلال الاشتباكات منذ العاشر من مايو.