قراصنة يهاجمون سفينة شحن ألمانية قبالة الصومال ويصيبون أحد أفراد الطاقم

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أصيب أحد أفراد طاقم سفينة شحن قادمة من ميناء هامبورج شمالي ألمانيا، عندما اختطف قراصنة السفينة قبالة دولة الصومال الواقعة في شرق أفريقيا.

وأعلنت عملية أتلانتا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الحادث وقع مساء أمس الخميس، في المحيط الهندي على مسافة نحو 700 كيلومتر شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

وهرعت سفينة حربية كانت تقوم بدورية في مكان قريب لإنقاذ سفينة الشحن متعددة الأغراض "بازيليسك" التي ترفع علم ليبيريا وحررتها.

وقالت قيادة عملية أتلانتا في روتا بإسبانيا اليوم الجمعة، إن أفراد الطاقم الـ 17 بأمان وإن حالة عضو الطاقم المصاب مستقرة.

وتعود ملكية سفينة الشحن، التي يبلغ طولها نحو 160 مترا، إلى شركة الشحن "مينشيب" ومقرها هامبورج.