دار علوم القاهرة: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة الليسانس

أدى طلاب مرحلة الليسانس في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، امتحاناتهم اليوم، حيث كانت الفرقة الأولى تؤدي الامتحان في الفترة الصباحية، بينما كانت الفرقة الرابعة في الفترة المسائية.

وجرت الامتحانات في أجواء هادئة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم أمام المباني قبل وبعد الامتحانات، وفقاً لتوجيهات مجلس الجامعة برئاسة ورعاية ومتابعة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، والدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما قام الدكتور عادل عوض برئاسة لجنة الطوارئ، والدكتور عبد الرحمن الشناوي برئاسة كنترول الدراسات العليا، والدكتور عبير عبد الرحمن بمهام أمين عام الكلية.

وشارك في المتابعة الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والدكتور أحمد الشيمي، بالإضافة إلى باقي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء لجنة الطوارئ، والموظفين.