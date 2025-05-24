محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأمريكية أقوى رياح معاكسة

وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "أقوى رياح معاكسة" أما بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم، إن أهم شيء لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع.

وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأعلن ترامب، في مارس، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية معينة.