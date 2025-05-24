وزيرة تركية: سنواصل الوقوف إلى جانب أطفال فلسطين

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قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، السبت، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وخاصة أطفال قطاع غزة.

كلمة غوكطاش جاءت في إطار زيارتها رفقة وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد، أطفالا من غزة بالعاصمة التركية أنقرة، بعدما قدموا على وقع حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بالقطاع.

وذكر مراسل الأناضول أن الوزيرتين غوكطاش وحمد، زارتا منشأة رياضية بأنقرة، حيث شاركتا في فعاليات رياضية مع أطفال غزيين بالمنشأة.

وفي تصريح بعد اطلاعها على أوضاع الأطفال الغزيين، قالت الوزيرة التركية إن إسرائيل ترتكب أمام أنظار العالم الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت أن النساء والأطفال يعتبرون الضحايا الأكثر تضررا من الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت: "إسرائيل لا تراعي أي قيم أخلاقية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها أمام أعين العالم، وتواصل قصف المدارس والمستشفيات".

وشددت على أن تركيا تعمل بكافة مؤسساتها وعلى كافة الصعد من أجل إيقاف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت غوكطاش: "سنواصل اليوم وغدا الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين وأطفال غزة، كما فعلنا بالأمس".

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية برعاية وزارة الأسرة التركية لأطفال تم إجلاؤهم مع مرافقيهم من غزة بجهود من أنقرة لعلاجهم في الأراضي التركية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.