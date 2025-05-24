مطار مرسى مطروح يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، أول رحلة سياحية بنظام الطيران الشارتر؛قادمة من بولندا، حيث نُظم حفل ترحيب واستقبال مميز لزوار المحافظة تضمن تقديم الورود وعروض فنية وتراثية قدّمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة.

تُعد هذه الرحلة، التي سيرتها إحدى الشركات السياحية، باكورة لعدد من الرحلات السياحية المنتظمة المتوقعة التى ستنظمها الشركة من الأسواق الأوروبية خلال صيف هذا العام، ضمن جهود مكثفة تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى مدينة مرسى مطروح.

ويواصل المطار استعداداته المكثفة لاستقبال المزيد من الرحلات خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع الجهات السياحية والفندقية، لضمان تقديم تجربة مميزة وخدمات متكاملة للسياح.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الطيران المدني لدعم حركة السفر وتنشيط السياحة، من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بين المدن الأوروبية والمقاصد السياحية المصرية، بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر عالمياً، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.