أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، عن أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع دخل يومه ال84، محذرا من تداعيات إنسانية متفاقمة نتيجة الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية.

وأوضح المكتب، في بيان صدر عنه حصلت عليه وكالة (د ب أ)، أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى ما وصفه بـ"تعطيل شبه كلي" للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز، في ظل منع دخول الوقود والمواد الإغاثية، مشيرا إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات ما زالت عالقة خارج القطاع دون إمكانية إدخالها.

وأفاد البيان بأن تقديرات الجهات المحلية كانت تشير إلى حاجة القطاع لنحو 46 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الإغلاق، في حين لم يسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة، أي ما يقل عن 1% من الاحتياجات الأساسية، وفق تعبير البيان.

وأشار المكتب إلى أن ما يدخل من مساعدات "يبقى محدودا جدا ولا يغطي سوى جزء يسير من احتياجات السكان"، لافتا إلى أن معظم المخابز لا تزال متوقفة عن العمل بسبب النقص الحاد في الوقود والطحين، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل خطير.

كما نوه البيان إلى أن الشاحنات التي دخلت خلال الأيام الماضية تعرضت بحسب المزاعم المحلية لقيود أمنية مشددة ومسارات خطرة، وسط غياب الضمانات للحماية، في ظل استمرار استهداف فرق الإغاثة. وقال المكتب إن 6 من عناصر تأمين المساعدات قتلوا خلال تأديتهم لمهامهم.

وذكر البيان أيضا أن المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع تواجه صعوبات متزايدة في عمليات التوزيع المباشر للمساعدات، ما فاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.

ووفقا لأرقام أوردها المكتب، فقد تم تسجيل عشرات الوفيات نتيجة نقص الغذاء والدواء، من بينها 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة مرتبطة بنقص الإمدادات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى أكثر من 300 حالة إجهاض يعتقد أن لها علاقة بسوء التغذية خلال الحمل.

وطالب المكتب الإعلامي في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط من أجل فتح المعابر بشكل فوري ومنتظم، لضمان دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه "يعني الدخول في مرحلة مجاعة شاملة".

كما حمل السلطات الإسرائيلية، والدول الداعمة لها، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في غزة، مطالبا بوقف ما وصفه بسياسة "التجويع المنهجي" التي تمارس بحق المدنيين.