وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة

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• الحفل جرى تنظيمه بمدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان برعاية وزير الأوقاف محمد الخلايلة

نظمت وزارة الأوقاف الأردنية، السبت، حفل وداع لقافلة جديدة من حجاج المملكة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء الفريضة.

الحفل جرى تنظيمه بمدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان، برعاية وزير الأوقاف محمد الخلايلة، وفق مراسل الأناضول.

وتبلغ حصة الأردن لهذا العام 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4 آلاف و500 حاج من فلسطينيي الداخل (المدن العربية في إسرائيل)، بحسب مراسل الأناضول.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد الخلايلة على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية بتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال خطة متكاملة تشمل كافة الجوانب التنظيمية والخدمية.

وتُعد مدينة حجاج الجيزة، التابعة لوزارة الأوقاف، نقطة الانطلاق الرئيسية للحجاج، وهي تضم ساحات ومواقف مجهزة لتجميع وتفويج القوافل باتجاه الأراضي المقدسة.

وبدأت المملكة تسيير قوافل الحجيج إلى الأراضي المقدسة، الخميس، عبر إرسال 5 حافلات دفعة أولى.

ويستمر تفويج الحجاج الأردنيين على مدى اليومين القادمين، عبر حدود المدورة مع السعودية باتجاه المدينة المنورة، ومن ثم إلى مكة المكرمة.

ويرافق الحجاج الأردنيين بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين دينيين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.



