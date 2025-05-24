كييف تتعرض لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ، في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة.

واحتمى العديد من سكان كييف في محطات مترو الأنفاق.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاشينكو، على تطبيق تيليجرام أن حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم اعتراضها سقطت في أربع مناطق على الأقل في المدينة.

وذكر تكاشينكو أن ستة أشخاص أصيبوا وكانوا في حاجة إلى الرعاية الطبية بعد الهجوم، كما اندلع حريقان في منطقة سولوميانسكي في كييف.

وقبل الهجوم، حذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو سكان المدينة من أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت تتجه نحو كييف.