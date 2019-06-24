يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإقامة حفل غنائي، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة القادم 28 يونيو، على مسرح قاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.



يتضمن برنامج الحفل فاصلين، وفيه يقدم الحجار لأول مرة أحدث أغانيه "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني، ولحن هيثم توفيق، وتوزيع أحمد علي الحجار، ومعها باقة من أغنيات ألبومه الجديد المنتظر إطلاقه هذا الصيف، ومنها قبل ما تواعد وليه الطريق وانت المدد ويارب.



وبجانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهر أغانيه، مثل ولا تحلى الأيام وعارفة وروح جسد واعذريني وعنوان بيتنا وتجيش نعيش ورباعيات صلاح جاهين وروحي فيكي والعروسة والزين والزينة ولحظة غروب وأهو ده اللي صار ويا طالع الشجرة وعم بطاطا ومرمر زماني ومن غير ما تتكلمي، وكذلك أشهر تترات الأعمال الدرامية التي تغنى بها، ومنها أبو العلا البشري والمال والبنون ومسألة مبدأ وما تلعبوش بالنار والليل وآخره، وقصائد قد كنتَ عطراً ولا تسأليني ونادني.



وبينما يغني علي الحجار تتر مسلسل بوابة الحلواني الشهير "اللي بنى مصر" في ختام الفاصل الغنائي الأول، يختتم الحفل بميدلي أغاني أكتوبر الوطنية، والذي يبدأه الحجار بـ"عدى النهار" مروراً بـ رايحين رايحين وخلي السلاح صاحي وأنا على الربابة بأغني ودولا مين ودولا مين قبل أن ينهيه بـ"أحلف بسماها وبترابها".