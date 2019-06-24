علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على مبادرة السلام المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، لحل الصراع العربي الإسرائيلي، موضحًا أن القدس لا يمكن المتاجرة بها.

وأضاف «ظريف» بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»، أن الفلسطينيين أكدوا عدم استعدادهم لبيع أرضهم وتراث آبائهم وكرامتهم، وفقًا لقوله.

وأشاد كذلك بإسقاط قوات الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأمريكية المسيرة، واصفًا الأمر بأنه يبعث على الفخر.

كما نوه إلى أن إيران قد أكدت مرات عديدة أنه لا يمكن المساومة على وحدة أراضي بلد ما، وأن أي تعرض لتراب إيران من قبل أي جهة سيواجه بأقسى ردود من الشعب والقوات المسلحة الإيرانية.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران بعد تراجعها عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.