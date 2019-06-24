شهيرة: محمود ياسين كان حريصا على مساعدة أبنائنا في استذكار دروسهم

تناول الإعلامي عمرو أديب، في فقرة «اسأل رجاء»، مع الفنانة رجاء الجداوي الذي يخصصها برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الأحد، قضية مساعدة الأزواج في استذكار دروس الأولاد، ومشاركة هذا العبء مع المرأة.



وقالت الفنانة شهيرة، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن زوجها الفنان محمود ياسين كان حريصا على المشاركة في مذاكرة الأولاد، مؤكدة على أهمية مساعدة الأب لأولاده في استذكار دروسهم لأثرها في نفسية الأولاد.



ومازحها «أديب»: «على كده الحاج محمود كان بيذاكر للأولاد»، لتتابع: «لازم الأب يكون مهتم ويراجع الدروس مش يشيل إيده زيك يا عمرو لا، ومحمود كان بياخد معاه الكتب في التصوير عشان يذاكر للأولاد، وأوقات كان بيحل معاهم الواجب»، ليعقب على حديثها: «ده راجل نادر محمود ياسين، كان بيحفظ النص في ثواني، ويقعد باقي الوقت يقرأ الكتب عشان يذاكر للعيال».