أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية وسداسي شرارة في حفل فني على مسرح سيد درويش

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية تحت اشراف الدكتورة نفين المحمودى، بمناسبة الاحتفال بعيد الموسيقى، وذلك على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.



تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة منها رقصة الإسكندرية، من قلبي، رقصة الفراشة ،ليالى

الاسكندرية إضافة إلى لحن الحلوة دى لفنان الشعب سيد درويش.



شارك فى الحفل: أوركسترا شباب مركز تنمية المواهب، فرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو دكتور حسن شرارة، وصوليست الفيولينة أحمد شرارة.



تجدر الاشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية تأسس عام ٢٠٠٤، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، شارك فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتخصصة ويضم نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات.