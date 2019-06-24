جماهير الجزائر تخلد ذكرى شهداء الأهلي بملعب الدفاع الجوي

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خلدت جماهير الجزائر المتواجدة في ملعب الدفاع الجوي لحضور مباراة محاربي الصحراء أمام كينيا، بكأس الأمم الإفريقية، ذكرى شهداء الأهلي وذلك عند الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وقامت جماهير الجزائر بالهتاف لتخليد شهداء الأهلي في الدقيقة 74 وهي تمثل عدد الراحلين في مذبحة ملعب بورسعيد الشهيرة.

وواجه المنتخب الجزائري نظيره الكيني في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات بأمم إفريقيا، والتي انتهت لصالح الخضر بهدفين دون رد، أحرزهما بغداد بونجاح وقائد الفريق رياض محرز.

وبهذا الفوز حصدت الجزائر أول ثلاث نقاط لها في البطولة لتتساوى في النقاط والأهداف، مع السنغال الذي تغلب على تنزانيا بنفس النتيجة.