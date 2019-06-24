موجة حر شديدة تضرب فرنسا هذا الأسبوع

من المتوقع أن تضرب موجة حر شديدة فرنسا هذا الأسبوع، حيث سوف تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بحسب ما ذكرته شبكة فرانس 24 اليوم الاثنين.

وكانت آخر مرة شهدت فيها فرنسا طقسا صيفيا حارا بصورة استثنائية كان عام 2003، عندما أودت درجات الحرارة المرتفعة بحياة نحو 15 ألف شخص.

وأصدر المكتب الرسمي للأرصاد على موقعه الإلكتروني تحذيرا باللون البرتقالي من "موجة الحر" يستهدف مدينة باريس ومنطقة سين ايه مارن.

وقال المكتب إنه بسبب تيار الهواء الساخن القادم من الصحراء الكبرى، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و 35 درجة مئوية في بداية الأسبوع، على أن ترتفع لاحقا لتتراوح ما بين 38 و 40 درجة مئوية.

وأعلن وزير التعليم جان-ميشيل بلانكر أنه سيتم تأجيل الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية، المقررة نهاية الأسبوع، لمدة سبعة أيام.

وأنشأت سلطات الصحة خطا ساخنا مجانيا يقدم نصائح للمواطنين لكيفية التعامل مع موجة الحر.

وذكّرت وزيرة العمل موريل بينيكود أرباب العمل بالتزاماتهم لتكييف ساعات العمل بسبب الحر، ليوفروا مياها ويراقبوا درجات حرارة الغرف.

ومن ناحية أخرى، ظهر وزير البيئة فرانسوا دو روجي في حوار مع شبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية دون ربطة العنق. وقال إنه يشجع الموظفين الذين يعانون من درجات الحرارة المرتفعة.

وبالاتجاه شرقا، تستعد ألمانيا أيضا لموجة حر تضرب البلاد بدءا من غد الثلاثاء. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعا في الحرارة يوم الأربعاء ولا يستبعدون أن يحطم أعلى درجة حرارة قياسية شهدتها ألمانيا على الإطلاق.

وفي بلدة كيتسينجين البافارية وصلت درجة الحرارة لـ3ر40 درجة مئوية في يومين في يوليو وأغسطس 2015.