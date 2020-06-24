نيوزيلندا تحظر الشباك العائمة في محاولة لحماية الدلافين الأصلية

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يتم حظر الشباك العائمة في مياه البلاد بدءا من أكتوبر، في محاولة للمساعدة في حماية دلافين "ماوي" و"هكتور" الأصلية.

وقالت أوجيني سيدج، وزيرة حفظ البيئة، وستيوارت ناش وزير المصائد السمكية، في بيان مشترك، إن إجراءات حماية الثدييات لا تتضمن أيضا تصاريح جديدة للمسح الزلزالي وأنشطة التعدين في قاع البحر بمناطق حماية الثدييات البحرية الموسعة.

يشار إلى أن دلافين هكتور عرضة للخطر على الصعيد الوطني حيث يوجد منها حوالي 15 ألفا في مياه نيوزيلندا، في حين أن دلافين ماوي، معرضة لخطر شديد، مع بقاء حوالي 63 فقط ، وفقا للبيان.