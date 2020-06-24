خالد النبوي يستعد لتصوير فيلم «قمر 14» الشهر المقبل

يستعد الفنان خالد النبوي لتصوير دوره في فيلم "قمر 14"، والمقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد الفيشاوى أمينة خليل وغادة عادل وأحمد مالك ومحمد جمعة وبيومى فؤاد، شيرين رضا، ومحمد علاء وخالد أنور، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن جانبه أعلن المنتج أحمد السبكي مؤخرا عن تعاونه مع الفنان خالد النبوي للمرة الأولي من خلال فيلم جديد يحمل اسم "قمر 14".

ونشر السبكي صورة عبر حسابه بموقع انستجرام برفقة الفنان خالد النبوي وعلق عليها قائلآ:" فيلم "قمر 14" قريبا جدا.

يشار إلى أن النبوي شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانين محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، ونبيل عيسي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.