شارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، والذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأكد محافظ القاهرة، في بيان له، خلال الاجتماع أن محافظة القاهرة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية، علاوة على أنها تشرفت باستضافة مقر إقليم مدن الشمال، وخصصت له واحد من أفضل مبانيها لخدمة أغراض وأهداف المنظمة على النحو اللائق بمكانتها، متعهدًا بمد المقر باحتياجاته الإدارية والفنية واللوجستية بما يسمح له وللعاملين فيه بأداء أعمالهم على أكمل وجه.



وأشاد محافظ القاهرة بنجاح المؤتمر الذي استضافته وزارة التنمية المحلية فى يونيو 2019 تحت عنوان " المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة " بمدينة القاهرة والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربًا عن تطلعه أن تحقق إجتماعات اللجنة التنفيذية النجاح المنشود.



ولفت إلى أن المحافظة تضع جميع إمكانياتها في خدمة أهداف المنظمة، كما رحب محافظ القاهرة بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً للمجلس التنفيذي، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.



وأكد أنه سيتم توقيع اتفاقية المقر والافتتاح الرسمي، والذي كان مقررًا مارس الماضي وتأجل بسبب جائحة كورونا، عقب استعادة حركة الطيران بين بلدان المنظمة، موضحاً أنها ستناقش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العديد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها تحديث أنشطة الربع الأول من عام 2020 للأمانة العامة للمنظمة في أفريقيا ومراجعة مدى توافق رؤية المنظمة الإفريقية مع استراتيجية 2030.



شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرة، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، ولياندرو نزو، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وجان بيير أمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي، رئيس شبكة النساء المحلية الإفريقية المنتخبة.