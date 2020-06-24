ارتفاع حصيلة توريد القمح لصومع وشون وهناجر الفيوم لأكثر من 125 ألف طن

صرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، بأن ارتفعت حصيلة ما استقبلته صوامع وشون وهناجر محافظه الفيوم من الموردين للقمح المحلي إلى أكثر من 125 ألف طن من إنتاج موسم 2020، وذلك خلال الـ70 يوما الماضيين منذ بدء الموسم في منتصف شهر أبريل الماضي.



جاء ذلك خلال جوله تفقدية لوكيل وزارة تموين الفيوم وإدارة الصيانة، على الحبوب بالمديرية إلى صومعة قصر الباسل بمركز أطسا بطريق القاهرة أسيوط الغربى.



وأوضح وكيل وزارة تموين خلال تفقده صومعة قصر الباسل بطريق مصر أسيوط، أن الطاقة التخزينية للصومعة ٦٠ ألف طن وعدد الخلايا بها ١٢ خلية والصومعة مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون من الأقماح، نظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، منظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، وتم سحب عينات قمح من كل الخلايا الموجودة بالصومعة للتأكد من درجة نقاء وسلامة القمح المخزن بالصومعة.



وأضاف أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون والهناجر بمحافظه الفيوم.