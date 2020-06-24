كيم جونج أون يُعلق خطط تنفيذ عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ترأس يوم أمس الثلاثاء اجتماعا تمهيديا للجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم، وقرر فيه تعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.

ونقلًا عن وكالة «يونهاب»، صباح اليوم الأربعاء، جاء الاجتماع التمهيدي في الوقت الذي هددت فيه بيونغ يانغ باتخاذ سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد سيئول احتجاجا على فشل الحكومة الكورية الجنوبية في منع المنشقين الكوريين الشماليين والنشطاء في الجنوب من إرسال منشورات مضادة لبيونغ يانغ إلى الشمال عبر الحدود.

وذكرت الوكالة أن اللجنة العسكرية قامت خلال الاجتماع التمهيدي بتقييم التطورات الأخيرة واتخذت القرار بتعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب التي تم طرحها كجدول أعمال لاجتماع اللجنة.

وقد كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي في يوم 16 يونيو عن خططها لإعادة نشر قواتها في مناطق جبل كومكانغ ومجمع كيسونغ الصناعي الحدودية، وإعادة تشغيل نقاط المراقبة التي تم نزع سلاحها وإجراء التدريبات العسكرية في المناطق الحدودية وإرسال منشورات مناهضة لسيئول عبر الحدود وغيرها.

ولكن بموجب هذا القرار، يتم تأجيل أي خطط عمل عسكري شمالي ضد الجنوب، وذلك من شأنه أن يساهم في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى حد ما بعد تصعيدها من خلال تدمير الشمال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية في يوم 16 يونيو وقطع جميع خطوط الاتصال بينهما.

وأفادت الوكالة بأن الاجتماع انعقد عبر الفيديو وشارك فيه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية ري بيوتغ-تشول وغيره.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد كوريا الشمالية فيها اجتماعا تمهيديا منذ تولي الزعيم كيم منصبه.

وأضافت الوكالة أنه في الاجتماع التمهيدي، تم النقاش حول جدول الأعمال المتعلق بالسياسات العسكرية الرئيسية التي ستطرح في اجتماع اللجنة ومراجعة التقارير التي ستقدم إلى الاجتماع ، وبعض الوثائق التي تنطوي على تدابير الدولة لتعزيز الردع في الحرب.



ولكنها لم تذكر موعد اجتماع اللجنة.