سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحل المخرجة كاملة أبو ذكرى ‏غدا الخميس ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، في تمام الثامنة مساء عبر إذاعة نجوم ‏FM.

ومن المقرر أن تتحدث أبو ذكرى خلال اللقاء عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بـ100 وش" ‏في موسم رمضان الماضي، بالإضافة لأهم المحطات الفنية في مشوارها الحافل بالأعمال المتميزة.

«بـ100 وش» بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي، علا رشدي، ومصطفى درويش، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبوذكري.

من جهة أخرى نفت أبو ذكري قيامها بإخراج مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وذلك بعد تداول معلومات عن ترشيحها لإخراج العمل الذي يكتبه السيناريست بشير الديك.

وأوضحت أبو ذكري في منشور عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلة :"محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح بس أنا السنه دي مَش حشتغل مسلسلات مهما كانت إيه، علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج، أنا مَش حعمل مسلسلات السنه دي".

وتابعت: "حلمي هو فيلم رواية لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا و ده لسه السيناريو ما اتكتبش".