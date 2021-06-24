قام ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بعقد محاضرة تحفيزية وفنية للاعبي فريقه، استعدادًا لمواجهة الجونة وبحثًا عن عودة الانتصارات للفريق بعد مباريات ونتاتج غير جيدة للفريق الصاعد حديثًا للمتاز.

ويلاقي سيراميكا الجونة غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز، ويسعى سيراميكا لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الوقت القاتل، حيث حذر السيد اللاعبين من التهاون والارتباك حتى اعلان صافرة نهاية المباراة.

على جانب آخر بات من الصعب لحاق الغاني كوامو بونسو لاعب سيراميكا بمباراة الفريق أمام الجونة، حيث يعاني من إصابة عضلية وما زال في مرحلة التأهيل منها ولذلك تصبح مشاركته أمام الفريق الساحلي محل شك.