 قبل مواجهة الجونة.. السيد يحفز لاعبي سيراميكا لاستعادة الانتصارات - بوابة الشروق
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قبل مواجهة الجونة.. السيد يحفز لاعبي سيراميكا لاستعادة الانتصارات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 12:16 ص

قام ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بعقد محاضرة تحفيزية وفنية للاعبي فريقه، استعدادًا لمواجهة الجونة وبحثًا عن عودة الانتصارات للفريق بعد مباريات ونتاتج غير جيدة للفريق الصاعد حديثًا للمتاز.

ويلاقي سيراميكا الجونة غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز، ويسعى سيراميكا لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الوقت القاتل، حيث حذر السيد اللاعبين من التهاون والارتباك حتى اعلان صافرة نهاية المباراة.

على جانب آخر بات من الصعب لحاق الغاني كوامو بونسو لاعب سيراميكا بمباراة الفريق أمام الجونة، حيث يعاني من إصابة عضلية وما زال في مرحلة التأهيل منها ولذلك تصبح مشاركته أمام الفريق الساحلي محل شك.


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