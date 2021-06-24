رئيس جامعة طنطا: 70 قافلة طبية لخدمة مبادرة حياة كريمة

‏نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى بقرية كفر الجزيرة، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وعدد ‏من الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.



وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تساهم في المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، ‏معلنًا عن تنظيم 70 قافلة طبية كبرى وتوجيهها إلى القرى الأكثر احتياجات بالغربية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



وأضاف ذكي أن القوافل تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى وتصرف الدواء اللازم بالمجان، ‏موضحًا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشره ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.



‏ومن جانبه، قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏إن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية كفر الجزيرة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1565، موضحًا أن القافلة ضمت عيادات متنقلة للأسنان ‏مزودة بأحدث التقنيات الطبية في مجال طب الأسنان بجودة عالية، وفقا ‏وفقا لأحدث المواصفات العالمية.



‏وأوضح عتمان أن القافلة شارك فيها 35 من أساتذة كلية الطب بالجامعة، وتضم 17 تخصصًا طبيًا تشمل: العيون، والجلدية، والقلب، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر ، والعظام، والباطنة، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والأمراض النفسية والعصبية، وطب المناطق الحارة، والعمليات الجراحية، والأطراف الصناعية، والأورام، وطب الأسنان.



وشارك في القافلة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حاتم أمين عميد طب الأسنان، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل كلية طب الأسنان.‏