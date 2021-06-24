أهداف محترفي الدوري الإيطالي والألماني تطغى على دور المجموعات بيورو 2020

فرضت أهداف محترفي الدوري الإيطالي والدوري الألماني (بوندسليجا) نفسها بقوة على الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

ومن بين 94 هدفا سجلت خلال 36 مباراة أقيمت بالدور الأول للبطولة ، جاء 22 هدفا منها بتوقيع اللاعبين الذين ينشطون بالبوندسليجا.

وفي المقابل ، كان محترفو الدوري الإيطالي هم الأكثر حضورا في قائمة هدافي يورو 2020 خلال الدور الأول من البطولة حيث سجلوا 25 هدفا ، طبقا لإحصائيات "أوبتا" .

وجاء في المراكز التالية محترفو الدوري الإنجليزي (17 هدفا) والإسباني (أربعة أهداف) والفرنسي (ثلاثة أهداف) .

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف بفارق هدفين أمام كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني) والتشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن الألماني) والسويدي إميل فورسبيرج (لايبزج الألماني) والهولندي جورجينيو فاينالدوم (الذي انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (انتر ميلان الإيطالي) علما بأن ليفاندوفسكي ودع البطولة مع المنتخب البولندي في الدور الأول.