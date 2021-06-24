مسؤول ياباني: الإمبراطور ناروهيتو قلق بشأن أولمبياد طوكيو

قال رئيس وكالة القصر الإمبراطوري ياسيهيكو نيميشورا، إنه يعتقد أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو، يساوره القلق بشأن تأثير أولمبياد طوكيو على أعداد إصابات فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن المسؤول الياباني، قال في مؤتمر صحفي دوري إنه يعتقد أن الإمبراطور قلق بشأن ما إذا كانت دورة الألعاب الاولمبية ستؤدي إلى حدوث زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب المخاوف التي أعرب عنها عامة المواطنين.

ونشرت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد أمس الأربعاء، قائمة بالسلوكيات التي يجب الالتزام بها، وذلك بعد التأكيد في وقت سابق من الأسبوع الجاري على حضور جماهيري بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية للمدرجات، وبحد أقصى عشرة آلاف متفرج.

وقال منظمو دورة الألعاب الأولمبية، يوم الاثنين الماضي، إنه سيتعين على الجمهور عدم إطلاق الصيحات، أو الهتاف أو التحدث بصوت عال، وتجنب أماكن التوقف من، وإلى، الملاعب التي تحتضن المنافسات، والآن تم إصدار المزيد من الإرشادات الخاصة بمكافحة كورونا خلال سير الدورة الأولمبية.