محافظ الإسكندرية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة

أكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف بأن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما تعمل علي حصر كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية يومي ٢٣ و٢٤ يونيو الجاري، لتفقد مشروع بشاير الخير بجميع مراحله، وكذلك مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مدينة برج العرب.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية حظيت باهتمام كبير في تطوير المناطق العشوائية بها، وظهر ذلك في مشروعات بشاير الخير والتي تبلغ إجمالي تكلفتها ٩.٦ مليار جنية وتهدف لإزالة العشوائيات الغير آمنة "خطرة".

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان ضمت وكيلا اللجنة النائب أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد وياسر الهواري، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.