الأمين التنفيذي لـ الإسكوا: كورونا قوض النظم الغذائية الهشة في المنطقة العربية

قالت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، إن جائحة كورونا قوضت النظم الغذائية الهشة بالأصل في المنطقة العربية، لذلك آن الأوان لاتخاذ إجراءات عاجلة تحدث تحولاً في سياساتنا الاجتماعية والاقتصادية، واستراتيجيات نظم الغذاء وأنماط الحوكمة الاقتصادية والتكنولوجية، إذا ما أردنا ضمان استدامتها وشمولها والوصول إلى غذاء ونظم غذائية صحية للجميع.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق الإصدار الأخير من دراسة "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، الذي نُشر اليوم الخميس.

ويركز التقرير هذا العام على قدرة النظم الغذائية على الصمود، والتي تعد أمراً بالغ الأهمية لتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، ولضمان قدرة النظم الغذائية في المنطقة على مقاومة الصدمات والضغوط، مثل جائحة كوفيد-19، والتعافي منها. كما يتضمن التقرير تحليلاً معمقاً للنظم الغذائية الحالية وتكلفتها على الأفراد والمجتمع والكوكب.