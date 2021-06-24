صحة مطروح: الكشف على أكثر من ٣٨٢ مريضا في قافلة طبية مجانية بجلالة

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٣٨٢ مريضا، في قافلة طبية علاجية مجانية شاملة بقرية جلالة مركز الضبعة، والتي أستمرت لمدة يومين.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح، أن القافلة اشتملت على تخصصات "الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، وتنظيم أسرة"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة، خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٨٢ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية؛ لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.