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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إتمام السيطرة على منطقتي جورسكويه وزولوتويه بالقرب من ليسيتشانسك، على يد القوات الروسية وقوات جمهورية لوجانسك.

وقال كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "أكمل التجمع الجنوبي للقوات تحت قيادة الجنرال سوروفيكين هزيمة التجمع المحاصر للقوات المسلحة الأوكرانية في مرجل جورسكي. وحررت القوات الروسية ووحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوجانسك الشعبية منطقتي غورسكويه وزولوتويه".

في الوقت ذاته، قال كوناشينكوف إن وحدات من مجموعة الوسط "حررت 11 منطقة سكنية في خمسة أيام، أكبرها لوسكوتوفكا، ميرنايا دولينا وأوستينوفكا".

وأضاف: "اخترقت الوحدات دفاع القوات الأوكرانية المحصنة، وهزموا العدو وقاموا بالتقدم في هجومهم وحاصروا مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".