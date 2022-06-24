وزير الإعلام البحريني يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء الهيئات والاتحادات الإذاعية

أشاد وزير شؤون الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، بالتعاون الوثيق القائم بين الوزارة والهيئات والاتحادات الإذاعية العربية والإسلامية؛ خاصة فيما يتعلق بتبادل البرامج ومجالات التدريب.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال استقباله المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والدكتور سعيد علي الحمر اليمامي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وذلك على هامش مشاركتهم في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم أعمال دورته الخامسة عشرة أمس في مملكة البحرين، حيث أعرب عن تقديره لهم لحرصهم على المشاركة في المهرجان.



وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أهمية هذه اللقاءات في تأكيد وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار في كل ما يسهم في الارتقاء بالرسالة الإعلامية وسبل تطوير مختلف قطاعات ومنصات الإعلام بما يواكب مختلف التطورات التقنية في هذا المجال الحيوي.



من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديره وشكرهم لوزير شؤون الإعلام البحريني على ما لقوه من اهتمام طيلة أيام المهرجان، مشيدين وعلى ما قدمته الوزارة من إمكانات لتنظيم الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، مما أسهم في نجاح كافة فعالياتها.