إجراء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة الاثنين والثلاثاء المقبلين

يجري نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين .

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان اليوم الجمعة أنه بالإشارة إلى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، سيجري ميقاتي استشارات التأليف، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل في مجلس النواب.

وتستكمل الاستشارات في اليوم التالي ، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب.

كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أجرى أمس الخميس استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. وكلّف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصوات النواب، ونال نواف سلام 25 صوتاً، وسعد الحريري صوتاً واحداً، وروعة الحلاب صوتاً واحداً، وغياب واحد، وعدم تسمية 46 صوتاً.