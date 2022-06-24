 القوات الأوكرانية تستهدف مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك بصاروخ دون تحقيق الهدف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الأوكرانية تستهدف مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك بصاروخ دون تحقيق الهدف

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 9:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 9:40 ص

أعلن العقيد أندرية ماروتشكو الضابط في قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوجانسك ، أن الصاروخ التكتيكي من طراز "توتشكا - أو"، الذي أطلقته القوات الأوكرانية في وقت متأخر من الليلة الماضية، كان يستهدف مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية.
وكتب العقيد أندريه ماروتشكو على تطبيق "تليجرام" ، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة:" أصدرت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أمرا ليلة أمس بتوجيه ضربة إلى العاصمة لوجانسك بصواريخ "توتشكا-أو" التكتيكية".
وأضاف:"بفضل الإجراءات المنسقة لقوات الدفاع الجوي جرى إسقاط الصاروخ في الجو فوق منطقة تيبليتشنوي، حيث كان هدفه مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية".


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