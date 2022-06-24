القوات الأوكرانية تستهدف مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك بصاروخ دون تحقيق الهدف

أعلن العقيد أندرية ماروتشكو الضابط في قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوجانسك ، أن الصاروخ التكتيكي من طراز "توتشكا - أو"، الذي أطلقته القوات الأوكرانية في وقت متأخر من الليلة الماضية، كان يستهدف مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية.

وكتب العقيد أندريه ماروتشكو على تطبيق "تليجرام" ، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة:" أصدرت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أمرا ليلة أمس بتوجيه ضربة إلى العاصمة لوجانسك بصواريخ "توتشكا-أو" التكتيكية".

وأضاف:"بفضل الإجراءات المنسقة لقوات الدفاع الجوي جرى إسقاط الصاروخ في الجو فوق منطقة تيبليتشنوي، حيث كان هدفه مبنى إدارة رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية".