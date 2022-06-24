توم كروز يتحدى الزمن بأداء مشاهد الأكشن في عامه الـ60

* علم طاقم التمثيل الطيران للحفاظ على الواقعية فى «السلاح الأمثل.. مافريك».. والفيلم يحقق أعلى إيراد فى مسيرته الفنية



رغم أن النجم العالمى توم كروز، يكمل عامه الـ60 مطلع يوليو المقبل، إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم أفلام الأكشن التى تميز فيها، واستعراض لياقته البدنية من خلال العديد من المشاهد الصعبة، فى أحدث أفلامه «السلاح الأمثل.. مافريك ــ Top Gun: Maverick»، الذى أصبح الفيلم الأعلى إيرادا فى تاريخ «كروز»، محققا حتى الآن 800 مليون دولار بعد 3 أسابيع فقط من طرحه.

وعلى الرغم من عدم رغبة توم كروز فى العمل على جزء جديد من فيلم مضى على عرضه أكثر من 30 عاما، استطاع جوزيف كوزينيسكى مخرج الفيلم إقناع توم كروز، فى 30 دقيقة فقط، وذلك أثناء تصوير فيلم «المهمة المستحيلة ــ Mission Impossible» فى العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن جوزيف كوزينيسكى لم يحتج وقتا أكثر من ذلك ليعرض فكرة الفيلم على كروز ويقنعه بها، خاصة وأن الفيلم يأتى تحت اسم «مافريك» شخصية توك كروز بالجزء الأول الذى عرض عام 1986.

وأشرف توم كروز بنفسه على أدق التفاصيل بالفيلم، حرصا منه على أن يخرج الجزء الثانى للجمهور فى أفضل صورة على المستوى التقنى والبصرى، إلى جانب الاهتمام بواقعية الأحداث، مما جعله متمسكا على تصوير جميع مشاهد الطيران بالطائرات الحربية خلال أحداث الفيلم بنفسه، كما طلب من جميع الممثلين المشاركين بالعمل، تنفيذ المشاهد بأنفسهم خاصة مشاهد الطيران، وعمل أيضا على تعليمهم الطيران بجانب الطيارين المحترفين الذين كانت مهمتهم الإشراف على أدق التفاصيل التى تخص الطائرات ومشاهد الطيران.

وحرص توم كروز وفريق عمل الفيلم على انتظار الوقت المناسب لطرحه، حيث تم تأجيل طرح الفيلم لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، فكان من المقرر أن يطرح عام 2020، ثم تم تأجيله ليطرح فى نهاية عام 2021، إلى أن تم طرحه فى مايو 2022.

وأثار توم كروز إعجاب الجمهور، عند تواجده بمهرجان كان السينمائى، لتكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية، حيث أقيم عرض ملكى خاص للفيلم هناك حضره الأمير وليام دوق كامبريدج، وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، واحتفل صناع الفيلم بالعرض الأول بموكب من الطائرات المقاتلة، كما حضر توم كروز إلى العرض بطائرة.

«السلاح الأمثل: مافريك ــ Top Gun: Maverick» تأليف بيتر كريج، جاستين ماركس، كريستوفر ماكويرى، إريك وارن سينجر، إيرين كروجر، ومن إخراج جوزيف كوزينيسكى، وبطولة توم كروز، جينيفر كونيلى، مونيكا باربارو، إد هاريس، مايلز تيلر، جلين باول، فال كيلمر، مانى جاسينتو، لويس بولمان، جين لويزا كيلى، إنديا سمر، جون هام، دانى راميريز، جاى إليس، رايموند لى. وتدور أحداث الفيلم بعد مسيرة «مافريك» التى امتدت لأكثر من ثلاثين عاما، حتى صار واحدا من أكفأ الطيارين فى سلاح الجو اﻷمريكى، يخطو بيتى ميتشيل خطوة جديدة فى مسيرته فى مجال الطيران من خلال تجربة الطائرات الجديدة.