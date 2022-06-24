القوات الروسية تستولى على مناطق أوكرانية وتتحرك صوب ليسيتشانسك

قالت القوات الروسية والمقاتلون الموالون لها شرقي منطقة لوهانسك الأوكرانية أنهم سيطروا على منطقتي هيرسكي وزولوتي.

ورفع انفصاليو لوهانسك علما سوفيتيا اليوم الجمعة فوق مبنى إداري في زولوتي، التي تقع إلى الجنوب من مدينة ليسيتشانسك الكبرى، المحاصرة.

ولم يرد تأكيد حتى الآن من الجانب الأوكراني على ما أعلنته القوات الروسية.

ووردت تقارير أمس الخميس عن محاصرة القوات الروسية للمنطقة حول هيرسكي وزولوتي.

وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربعة أشهر، وتمكنت موسكو منذ ذلك الوقت من السيطرة على أجزاء شاسعة في شرق وجنوب أوكرانيا.

ولا تسيطر القوات الأوكرانية الآن في لوهانسك إلا على مدينة ليسيتشانسك بعد الانسحاب من سيفيرودونيتسك المجاورة، لكن الجنود الروس بدءوا بالفعل في التقدم نحو ضواحي المدينة.

ويعني الانسحاب من سيفيرودونيتسك أن إقليم دونباس قد أصبح يخضع بكامله لسيطرة القوات الروسية، وكان ذلك هدفا رئيسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

وتكثف القوات الروسية وتيرة هجماتها على شرق أوكرانيا منذ أسابيع.