ارتفاع توقعات التضخم في روسيا خلال الشهر الحالي

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ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم في روسيا خلال يونيو الحالي إلى 4ر12%، بزيادة قدرها نقطة مئوية كاملة مقارنة بالشهر الماضي، ولتصل إلى مستويات أغسطس وسبتمبر الماضيين بحسب بنك روسيا المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن هذه النتائج تستند إلى دراسة أمر بها ونشرها البنك المركزي.

ويقول بنك روسيا المركزي إن الزيادة في توقعات التضخم جاءت نتيجة توقعات الذين شملهم المسح وليس لديهم مدخرات بارتفاع الأسعار، في حين تراجعت توقعات الذين شملهم المسح ممن لديهم مدخرات.

في الوقت نفسه استمر تراجع توقعات الشركات للتضخم على المدى القصير لتعود إلى مستويات ربيع 2021.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشر الحالي تراجع معدل التضخم في روسيا بأكثر من التوقعات، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الروسي الذي نجح في التعايش مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الروسي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 1ر17% سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر17% خلال أبريل الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن معدل التضخم 4ر17% سنويا.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال مايو الماضي بنسبة 1ر0% وهو ما يقل عن كل توقعات المحللين. في الوقت نفسه تراجعت الأسعار في روسيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 3 يونيو الحالي. وهي المرة الثانية التي تسجل فيها روسيا تضخم أسبوعي سلبي خلال الأسابيع الأخيرة.