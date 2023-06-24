سبوتنيك: وساطة بيلاروسية توقف محاولة التمرد العسكري لمجموعة فاجنر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية في بيان إن "بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".

وأعلن بريجوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".