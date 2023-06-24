 سبوتنيك: وساطة بيلاروسية توقف محاولة التمرد العسكري لمجموعة فاجنر - بوابة الشروق
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سبوتنيك: وساطة بيلاروسية توقف محاولة التمرد العسكري لمجموعة فاجنر

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 9:24 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 9:24 م

أجرى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفجينى بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر للمرتزقة.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية في بيان إن "بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".

وأعلن بريجوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".

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