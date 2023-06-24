فاجنر الروسية: لا أحد سيسلم نفسه بناء على طلب بوتين

أكد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، قبل قليل، أن لا أحد من قواته سيسلم نفسه بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بريجوجين: "لا نريد أن تعيش روسيا لفترة أطول في ظل الفساد والأكاذيب"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، قد وصف، في وقت سابق من اليوم السبت، خطاب بوتين بـ"المخيب للآمال".



وتوعد بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية.



وأعلن بوتين، في خطاب للأمة، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".