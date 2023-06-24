بوتين: ما قامت به فاجنر هو تمرد على الشعب وطعنة في الظهر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، أن ما قامت به "فاجنر" هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في الظهر.

وقال بوتين: "سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف بوتين: "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية".

وتوعد بوتين، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش.

وأشار الرئيس الروسي، إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".

وقال بوتين، إن الوقت الحالي يتطلب منا تضافر الجهود. ويجب رمي كل ما يُضعفنا في سلة المهملات.

واعتبر أن "كل التصرفات تقسم وحدتنا"، مشدداً على أن "هذا تمرد ضد الشعب وضد الرفاق الذين يقاتلون في الجبهة"، مؤكداً أن "هذه ّطعنة في ظهر روسيا".

وقال إن روسيا لن تسمح بجر البلاد إلى الحرب الأهلية، قائلاً إن التمرد هو "خيانة للوطن".